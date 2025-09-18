Venezuela hace maniobras militares en isla caribeña por EUA

Venezuela inicia ejercicios militares en La Orchila con 2,500 efectivos, buques y aeronaves, en respuesta al despliegue naval de EAU. en el Caribe.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció este miércoles un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2,500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera "amenaza" de EUA., que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca de la región.

Además, 12 buques de la Armada Bolivariana "en sus diferentes clases y tipos", 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la denominada maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200', ordenada por el presidente Nicolás Maduro, aseguró Padrino, en un encuentro con mandos militares transmitido por la estatal Venezolana de Televisión.