Venezuela felicita a Rusia y Bielorrusia por Día de la Victoria

El pronunciamiento ocurre en medio del fortalecimiento de las relaciones políticas y estratégicas entre Venezuela y Rusia durante los últimos años

El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, felicitó este sábado a las autoridades y pueblos de Rusia y Bielorrusia con motivo del 81 aniversario del Día de la Victoria, fecha que conmemora la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano rindió homenaje a los millones de personas que participaron en la lucha contra el fascismo y destacó el papel que desempeñaron los pueblos soviéticos y las tropas aliadas durante el conflicto.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela conmemora este 9 de mayo el Día de la Victoria contra el fascismo y felicita a los pueblos y gobiernos de Rusia, Belarus, así como a todos los pueblos soviéticos y las tropas aliadas que se sumaron al esfuerzo contra el… pic.twitter.com/cvnpeo13qK — Yvan Gil (@yvangil) May 9, 2026

“El Gobierno bolivariano rinde homenaje a los millones de hombres y mujeres que entregaron sus vidas en defensa de la paz, la libertad y la dignidad humana”, señaló el documento oficial.

Venezuela llama a enfrentar ideologías de odio

En el mensaje, el Gobierno venezolano afirmó que la conmemoración representa también un llamado a la comunidad internacional para mantenerse firme frente a las ideologías supremacistas, la intolerancia y cualquier forma de odio racial o político.

Asimismo, reiteró su respaldo a la autodeterminación de los pueblos y a la construcción de un “mundo multicéntrico y pluripolar”, postura que Caracas ha sostenido en distintos foros internacionales junto a aliados como Moscú y Minsk.

La administración de Delcy Rodríguez también expresó su solidaridad con los países que participaron en la victoria sobre el nazismo y aseguró que la memoria histórica debe preservarse frente a intentos de distorsionar o reescribir los hechos de la Segunda Guerra Mundial.

Relación entre Caracas y Moscú se ha fortalecido

El pronunciamiento ocurre en medio del fortalecimiento de las relaciones políticas y estratégicas entre Venezuela y Rusia durante los últimos años.

En mayo de 2025, el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a Moscú para participar en los actos conmemorativos por los 80 años del Día de la Victoria, donde sostuvo reuniones con el presidente ruso Vladímir Putin y firmó acuerdos de cooperación bilateral.

Posteriormente, el Gobierno venezolano inauguró en Caracas la llamada Plaza de La Victoria, espacio donde este sábado se realizó un homenaje con la participación del embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov.

El diplomático ruso destacó que resulta simbólico que ciudadanos venezolanos participen en actividades de memoria histórica relacionadas con la victoria soviética sobre el nazismo.

Putin enfrenta críticas en medio de la guerra en Ucrania

Mientras tanto, en Rusia, el presidente Vladímir Putin encabezó el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones internacionales derivadas del conflicto.

La ceremonia de este año se desarrolló bajo un ambiente distinto al de ediciones anteriores, en medio de cuestionamientos internacionales y pese a la tregua impulsada recientemente con mediación de Estados Unidos.