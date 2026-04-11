Venezuela expresa solidaridad con Líbano tras ataques de Israel

La situación en Líbano se ha agravado desde inicios de marzo, cuando Israel intensificó su ofensiva militar con ataques aéreos y operaciones terrestres

El gobierno de Venezuela manifestó su respaldo al pueblo libanés tras los recientes ataques registrados en ese país, los cuales han dejado un alto número de víctimas y han intensificado la tensión en la región.

A través de un mensaje difundido por el canciller Yván Gil, las autoridades venezolanas enviaron sus condolencias por la pérdida de vidas humanas y reiteraron su postura a favor del cese de la violencia.

Mensaje de apoyo y llamado a la paz

En el pronunciamiento oficial, Venezuela expresó su solidaridad con el Gobierno y la población de Líbano, además de acompañar a la comunidad libanesa en medio del contexto de crisis.

“Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Libanesa, y extiende sus condolencias ante la pérdida de vidas humanas y las múltiples afectaciones ocasionadas por los recientes ataques perpetrados por Israel”.

Asimismo, el gobierno venezolano reiteró su compromiso con la paz y solicitó el cese inmediato de las hostilidades en la región.

Escalada del conflicto en Medio Oriente

La situación en Líbano se ha agravado desde inicios de marzo, cuando Israel intensificó su ofensiva militar con ataques aéreos y operaciones terrestres en el sur del país.

De acuerdo con reportes oficiales, el número de víctimas supera las 1,900 personas fallecidas, reflejando el impacto humanitario del conflicto.

La ofensiva se originó como respuesta a lanzamientos de cohetes hacia territorio israelí, en un contexto de tensiones regionales que involucran a otros actores internacionales.

Avances diplomáticos en paralelo

En medio del escenario bélico, autoridades libanesas confirmaron un primer acercamiento con Israel mediante comunicación telefónica entre representantes de ambos países en Estados Unidos.

Como resultado, se prevé una reunión el próximo 14 de abril en Washington, lo que podría abrir la puerta a eventuales negociaciones.

Estas conversaciones se desarrollan de forma paralela a otros esfuerzos diplomáticos en la región, incluyendo diálogos entre Estados Unidos e Irán, en los que el conflicto en Líbano se ha convertido en un punto clave.

Tensión regional complica negociaciones

El conflicto entre Israel y Líbano continúa siendo un factor que influye en las negociaciones internacionales, particularmente por las diferencias sobre la inclusión del territorio libanés en acuerdos de alto el fuego.

Mientras algunos actores consideran necesario integrar a Líbano en estos procesos, otros han optado por mantener negociaciones separadas, lo que ha complicado los intentos por reducir la escalada.

En este contexto, el llamado de Venezuela se suma a las voces internacionales que buscan una solución diplomática ante el aumento de la violencia en Medio Oriente.