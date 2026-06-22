Venezuela expresa condolencias a Cuba por muerte de Ramiro Valdés

En sus últimos años, Valdés se desempeñó como viceprimer ministro y supervisó sectores relacionados con la economía, la energía y la infraestructura del país.

El Gobierno de Venezuela expresó este domingo sus condolencias al pueblo y Gobierno de Cuba tras la muerte de Ramiro Valdés Menéndez, histórico comandante de la Revolución cubana, quien falleció en La Habana a los 94 años.

El mensaje oficial fue difundido a través de un comunicado compartido en el canal de Telegram del canciller Yván Gil, donde el Ejecutivo venezolano destacó la trayectoria del dirigente cubano y su participación en momentos clave de la vida política de la isla.

Reconocimiento a su trayectoria histórica

En el texto, el Gobierno venezolano subrayó la “larga trayectoria” de Valdés Menéndez y su papel en etapas fundacionales del sistema político cubano, así como su influencia en la organización del Estado tras el triunfo de la Revolución en 1959.

“En este momento de duelo, extendemos nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno cubanos, así como a sus familiares y allegados”, señaló el comunicado oficial difundido por Caracas.

Una figura clave de la Revolución cubana

Ramiro Valdés fue considerado uno de los últimos representantes de la llamada “generación histórica” de la Revolución cubana, junto a Fidel Castro y otros dirigentes que participaron en el movimiento armado de mediados del siglo XX.

Participó en hechos como el asalto al cuartel Moncada en 1953, la expedición del yate Granma en 1956 y la posterior lucha guerrillera en la Sierra Maestra, donde ocupó posiciones de mando junto a Ernesto “Che” Guevara.

Tras el triunfo revolucionario en 1959, ocupó cargos relevantes dentro del aparato gubernamental cubano, incluyendo responsabilidades en materia de seguridad del Estado y áreas estratégicas del gobierno.

Legado dentro del gobierno cubano

En sus últimos años, Valdés se desempeñó como viceprimer ministro y supervisó sectores relacionados con la economía, la energía y la infraestructura del país.

Su muerte marca el cierre de una etapa para la dirigencia histórica de Cuba, mientras distintos gobiernos de la región han expresado mensajes de reconocimiento y condolencias.