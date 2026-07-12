Venezuela eleva a 4,333 los muertos por terremotos

Autoridades venezolanas reportaron 215 nuevos cuerpos recuperados y elevaron a 4,333 la cifra de fallecidos por los sismos del 24 de junio

El número de personas fallecidas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 4,333, luego de que fueran recuperados 215 nuevos cuerpos, informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El funcionario explicó que las labores de desescombro y búsqueda de víctimas continúan principalmente en La Guaira, donde los trabajos se han intensificado durante los últimos días.

De acuerdo con el balance oficial presentado por Rodríguez, la cifra de personas lesionadas permanece en 16,740, mientras que 31,193 pacientes han recibido atención médica y más del 90% ya fueron dados de alta.

El reporte señala que 17,907 personas continúan sin vivienda y que 86,794 familias han recibido apoyo tras la emergencia.

Miles permane cen en refugios temporales

El presidente de la Asamblea Nacional indicó que 18,437 personas permanecen distribuidas en 94 campamentos temporales instalados para atender a los afectados por los movimientos telúricos.

El balance mantiene en 856 la cantidad de edificios dañados y en 190 los inmuebles que colapsaron a consecuencia de los sismos.

Continúa despliegue de ayuda y seguridad

Las autoridades informaron que hasta el momento se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua para apoyar a las comunidades afectadas.

Además, aumentó el despliegue de personal militar y cuerpos de seguridad hasta 31,837 elementos, mientras que el registro de voluntarios alcanzó las 30,197 personas.

Según el informe oficial, desde el terremoto del 24 de junio se han registrado mil 203 réplicas, incluida una de baja intensidad ocurrida durante la mañana de este sábado.