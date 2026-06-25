Venezuela declara estado de emergencia tras sismos

Delcy Rodríguez anunció la activación del sistema de protección civil, la suspensión de clases y el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

La noche de este miércoles, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia después de los sismos registrados en el noroeste del país.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", dijo Rodríguez en un mensaje a la nación.

La presidenta interina indicó que fueron dos los sismos que afectaron al país.

"El día de hoy, alrededor de las 06:00 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos; el primero, de 7.2, y seguidamente uno de 7.5", detalló.

Mencionó además que, al momento de su declaración, ya se habían registrado al menos 20 réplicas.

La mandataria señaló que los terremotos causaron "graves consecuencias" y afectaron estados como Caracas, donde hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias; así como los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Anuncia medidas de emergencia

Tras los sismos, Delcy Rodríguez señaló que la primera medida a tomar es la activación de todas las autoridades del sistema de protección civil para las tareas de rescate.

Además, informó que se activó toda la red de salud pública y privada del país, haciendo énfasis en las zonas más afectadas para que se atienda a los heridos.

"Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias", exhortó la presidenta encargada.

Asimismo, anunció la suspensión de clases para los siguientes días y la cancelación de actividades no consonantes con servicios esenciales.

A esto sumó el anuncio del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el más importante del país, debido a "graves daños a su infraestructura".

Durante su discurso, Rodríguez agradeció a los distintos gobiernos que se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo, entre ellos Estados Unidos, Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales.