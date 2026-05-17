Venezuela afirma que deportó a un aliado cercano de Maduro

En un escueto comunicado, la autoridad migratoria venezolana fundamentó la decisión en los diversos procesos penales que enfrenta Saab en Estados Unidos

En un inesperado movimiento político, el gobierno venezolano anunció este sábado la expulsión del empresario colombiano Alex Saab, cercano colaborador del expresidente Nicolás Maduro. El anuncio llega apenas tres años después de que el presidente estadounidense Joe Biden indultara a Saab, como parte de un intercambio de prisioneros.

La decisión significa un giro radical para Saab, por cuya liberación el chavismo luchó duramente tras su detención original en 2020. El empresario ahora podría ser un testigo fundamental para declarar contra su antiguo mentor, Nicolás Maduro, bajo arresto en Manhattan a la espera de juicio por tráfico de drogas tras una incursión militar estadounidense en enero.

En un escueto comunicado, la autoridad migratoria venezolana fundamentó la decisión en los diversos procesos penales que enfrenta Saab en Estados Unidos. El documento identificó a Saab únicamente como “ciudadano colombiano”, una condición legal que surge porque la Constitución venezolana impide la extradición de sus ciudadanos.

A los 54 años, Saab había logrado construir una inmensa fortuna protegido por contratos estatales. Sin embargo, se ganó el rechazo del nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió el pasado 3 de enero luego de la destitución de Maduro. Rodríguez lo sacó de su gabinete, lo degradó de sus cargos políticos y le quitó el control de las inversiones extranjeras en el país.

La entrega de Saab pone en riesgo la coalición chavista. Rodríguez ha sido pragmático con Washington y, bajo los reclamos del gobierno de Donald Trump, abrió al capital norteamericano los sectores petrolero y minero. Esa política ha causado un profundo malestar en el ala radical del chavismo, capitaneada por figuras como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien además está siendo acusado por la justicia de Estados Unidos.

Según reportes de The Associated Press, las fiscalías federales de Estados Unidos investigaban a Saab por su presunta conexión con una red de sobornos relacionada con el programa estatal de alimentos CLAP. En el expediente, Saab aparece como el “Conspirador 1”, señalado como presunto inflador de los precios en la importación de productos desde México. Aunque Biden le concedió un indulto parcial en 2023 a cambio de prisioneros estadounidenses, la justicia norteamericana mantiene otros procesos abiertos contra el líder norcoreano.

El regreso de Saab al sistema judicial norteamericano abre un escenario complejo para la cúpula madurista.