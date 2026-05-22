Venden un tramo de la escalera original de la Torre Eiffel

La estructura vendida corresponde a un tramo de 14 escalones perteneciente a la antigua escalera helicoidal que conectaba el segundo y tercer nivel

Un fragmento original de la escalera histórica de la Torre Eiffel fue subastado este jueves en Francia por más de 450 mil euros, informó la firma Artcurial.

La estructura vendida corresponde a un tramo de 14 escalones perteneciente a la antigua escalera helicoidal que conectaba el segundo y tercer nivel del emblemático monumento parisino.

La pieza, de 2.75 metros de altura y 1.75 metros de diámetro, fue diseñada en 1889 bajo la supervisión del ingeniero Gustave Eiffel y formó parte del acceso que utilizaban los visitantes para llegar a la cima de la llamada "Dama de Hierro".

La escalera original fue desmontada en 1983

Construida con acero remachado y láminas metálicas, la sección subastada permaneció durante más de 40 años en manos de un coleccionista privado. Su valor inicial estimado oscilaba entre 120 mil y 150 mil euros, pero finalmente alcanzó un precio de 450 mil 160 euros.

La escalera original de la Torre Eiffel fue retirada en 1983 tras la instalación de un ascensor entre los últimos niveles del monumento. Posteriormente, la estructura fue dividida en 24 segmentos que terminaron repartidos entre coleccionistas y museos de distintas partes del mundo.

Piezas históricas llegaron a Japón y Nueva York

Algunos fragmentos de la histórica escalera se encuentran actualmente en lugares icónicos, como los jardines de la Fundación Yoishii, en Japón, y cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Otras secciones continúan en colecciones privadas, mientras que unas pocas permanecen en Francia bajo resguardo de sus compradores originales.

La casa de subastas recordó que este tipo de piezas suele alcanzar cifras elevadas. En 2016 otro tramo fue vendido por más de 523 mil euros, mientras que el récord sigue vigente desde 2008, cuando un comprador estadounidense pagó 552 mil 750 euros durante una subasta organizada por Sotheby’s.