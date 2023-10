Vendedora usa trapo sucio para rellenar botellas de jugos

Una vendedora de jugos de 'frutas' en la vía pública fue captada cometiendo actos insalubres, sin importarle que podía poner la salud de sus clientes en riesgo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ate, ubicado en la provincia de Lima en Perú.

El caso que fue compartido a las autoridades locales, fue compartido por el propio alcalde Franco Vidal en su cuenta de TikTok y se hizo viral.

En las imágenes se puede ver que la vendedora sumerge un trapo verde en agua, luego limpia la mesa en donde corta la fruta, y después mete el trapo en un exprimidor de naranjas. El líquido que salía del trapo sucio lo utilizaba para rellenar las botellas que vendía como 'delicioso' jugo de naranja.

Incluso en una parte del video se puede ver que se acerca una mujer para comprarle un jugo, sin darse cuenta lo que estaba consumiendo.

"Ten mucho cuidado con lo que consumes en la calle, esto pasó en la misma esquina de la avenida La Molina con la Carretera Central. Todavía lo pones a la venta, no te pases, pues vecina Teña, no me hagas esto y yo, que siempre confiaba en ti, me tomaba mi juguito por la mañana", dice el audio que acompaña al video.

Un elemento de la Policía local se presentó en el lugar en donde se encontraba la vendedora y le señaló que gracias a las cámaras de seguridad, se dieron cuenta del acto insalubre que estaba cometiendo.

A la vendedora se le decomisó su carrito y la mercancía porque atentaba contra la salud y la seguridad de los consumidores.

Caso similar ocurrió en México

Este caso hace recordar a uno similar ocurrido en julio del 2020 en calles del Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco.

A través de un video que se hizo viral, un vendedor de aguas 'frescas' fue captado sacando agua de una coladera para preparar las bebidas.

