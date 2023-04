Vendedora de jugos causa furor en TikTok por su belleza

Una vendedora de jugos de naranja se ha convertido en toda una sensación en TikTok gracias a su belleza.

La joven, originaria de Venezuela, pero que tiene radicando 8 años en Colombia, comenzó a compartir en su cuenta @leohilmarysmoral videos promocionando su negocio en la plataforma de videos cortos, pero rápidamente se volvió popular debido a su atractivo físico y dedicación a su trabajo.

Leohilmarys, quien se hace llamar Lolita, ha recibido más de un millón y medio de likes en sus videos de TikTok y cuenta con más de 520 mil seguidores.

En los videos que comparte en TikTok, Lolita suele vestir de forma sexy en su negocio, resaltando su bien torneado cuerpo.

Es tanta su belleza que, Lolita menciona en uno de sus clips que muchos no creen que venda jugos.



Sus seguidores la admiran por su perseverancia, disciplina y dedicación para sacar adelante su negocio para poder mantener a su pequeña hija.

'El trabajo es la mejor carta de presentación', 'Increíblemente hermosa y hermoso cuerpo', 'Que gran ejemplo de mujer para mucha de la red', 'Preciosa, dónde está tu negocio', 'El Only o la calle deja más que los jugos', 'Estoy que me tomo un jugo, pero no sé dónde', 'Dónde estás para comprar diario', 'Eres una en un millón, sin exagerar', 'A la orden mi patrona', son algunos de los comentarios que se leen en sus videos.