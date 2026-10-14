Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene adenocarcinoma pulmonar. La cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho concluyó con éxito

La intervención quirúrgica del papa León XIV concluyó con éxito en el hospital Gemelli de Roma, donde fue atendido por un nódulo pulmonar, informó el Vaticano.

La operación se realizó este martes 13 de octubre, luego de que el pontífice ingresara al centro médico para recibir atención especializada.

El comunicado médico precisó que el procedimiento consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. Además, el examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

De acuerdo con el informe, el papa permaneció cerca de tres horas en el quirófano, mientras que la cirugía duró alrededor de 90 minutos. Los médicos señalaron que la operación se desarrolló sin complicaciones y que el pontífice despertó sin problemas.

Tras un breve periodo de observación, León XIV regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital Gemelli, en Roma.

El anuncio representa una actualización importante sobre la salud del pontífice, quien había informado previamente que debía someterse a una intervención para retirar un nódulo localizado en el pulmón.