Vaticano confirma intento de solución pacífica para Venezuela

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó que la Santa Sede trabajó para conseguir una solución pacífica a la crisis en Venezuela

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó que la Santa Sede trabajó para conseguir una solución pacífica a la crisis en Venezuela y evitar cualquier derramamiento de sangre, incluidos acuerdos con Nicolás Maduro y otros miembros de su régimen, aunque esto no fue posible.

Intentos de mediación

Parolin señaló que se intentó llegar a acuerdos que pudieran evitar más violencia, en referencia a gestiones que también fueron mencionadas en medios internacionales.

Estas incluyeron esfuerzos por conseguir un salvoconducto para Maduro antes de su captura por parte de Estados Unidos.

El secretario vaticano afirmó que la Iglesia siempre ha apoyado una solución pacífica, aunque reconoció que se han encontrado con un “hecho consumado” ante la situación actual del país sudamericano.

Preocupación por Venezuela

Parolin describió la situación en Venezuela como de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione hacia la estabilidad, una recuperación económica y una democratización que permita mejorar las condiciones de vida de su población.

El papa León XIV se ha referido en varias ocasiones a la crisis venezolana.

En su más reciente discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se busquen soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.

Hasta ahora, las gestiones diplomáticas del Vaticano no prosperaron y Maduro fue detenido, marcando un nuevo rumbo en la situación política del país.