Van más de 6 mil muertos por terremoto en Venezuela

El 24 de julio, también se honró la memoria de todas aquellas personas que fallecieron durante la tragedia, por medio de una publicación realizada por Jorge Rodríguez, misma donde se agradecía a todos los rescatistas internacionales que apoyaron las labores de rescate.

A un mes de los terremotos que afectaron al país, honramos la memoria de las víctimas. Nuestro eterno agradecimiento a rescatistas nacionales, internacionales y voluntarios por su valiosa entrega y dedicación al salvar vidas. Venezuela renacerá con el trabajo de todos. pic.twitter.com/2bYPm6ojZO — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 24, 2026

Recordemos que estos fenómenos naturales alcanzaron una magnitud de 7.2 y 7.5, donde se destruyeron muchos edificios y casas, de las cuales se han entregado 287. Señaló también que 43,679 viviendas han sido evaluadas, dando como resultado 41,624 clasificadas en 9,866 "restringidas" y 6,433 en "alto riesgo".

Ante esta nueva actualización donde no se mencionan las personas desaparecidas, la ONG venezolana Provea exigió actualizar las cifras de no localizados, las cuales no se mueven desde el 25 de junio, donde las autoridades informaron de 157 casos.

A su vez, las iniciativas ciudadanas como "Desaparecidos Terremoto Venezuela" han denunciado más de 29 mil casos de personas en paradero desconocido, las mismas que no cuentan con un registro público que las respalde.

Con información de Fernanda Izaguirre.