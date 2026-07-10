Van 3,899 muertos y 16,740 heridos por sismos en Venezuela

Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, llegaron a través de la organización Global Empowerment Mission

Al menos 3,899 muertos y 16,740 heridos es la cifra de víctimas por los dos sismos registrados en Venezuela.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30,000 venezolanos recibieron artículos de primera necesidad del país norteamericano.

Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase "crítica", al tiempo que advirtió que la emergencia "está lejos de haber terminado".

La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos $9 millones de dólares de los $24 millones de dólares que necesita recaudar para la emergencia y alertó que "la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica.