Van 2,295 muertos y 11,267 heridos por sismos en Venezuela

El ejército de los Estados Unidos anunció que cuenta con unos 900 militares apoyando las labores de ayuda humanitaria en Venezuela

Al menos 2,295 personas sin vida y 11,267 heridos es el saldo actualizado de los dos sismos registrados en Venezuela.

Estas cifras fueron anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mediante una transmisión televisiva.

De acuerdo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declara siete días de duelo a partir de esta tarde en homenaje a las víctimas.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador también anunció la salida de un avión militar cargado de 11 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

La víspera Ecuador envió otras 14 toneladas que se sumaron a los 47 bomberos especializados en rescate urbano que están en Venezuela desde el 26 de junio.

El ejército estadounidense cuenta con unos 900 militares apoyando las labores de ayuda humanitaria en Venezuela, declaró Steven McCloud, portavoz del Comando Sur de Estados Unidos.