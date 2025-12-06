Van 1,600 muertos por lluvias en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

También se reportaron diversas afectaciones en carreteras como socavones y deslizamiento de tierra, por lo que más de 4 millones resultaron afectados

Más de 1,600 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones registradas en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

De acuerdo con el reporte oficial, autoridades informaron que más de 4 millones de personas se vieron afectadas por estas fuertes precipitaciones.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas aún no publica la cifra total de personas desaparecidas, pero estiman que sean más de 367 personas.

Indonesia registra mayor número de víctimas

Indonesia es considerado como el país más vulnerable debido a que registró 846 víctimas mortales y 547 desaparecidos. Alrededor de 3.5 millones de afectados, con más de 2,700 heridos.

Equipos de emergencia siguen desplegados en las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental con el objetivo de distribuir alimentos y brindar atención médica.

Además, se reportaron diversas afectaciones en carreteras como socavones y deslizamiento de tierra, lo que provocó que la ayuda enviada tardara más de lo esperado.