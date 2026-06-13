Usuarios reportan fallas en redes sociales de Meta

Hasta el momento Meta no ha emitido detalles sobre estas fallas ni sobre cuánto tiempo se tardaran en reestablecer sus servicios.

Miles de usuarios reportaron problemas en las plataformas de Meta, principalmente en Facebook e Instagram. De acuerdo con los reportes, las fallas incluyen dificultades para cargar publicaciones, actualizar el feed, visualizar historias y enviar mensajes.

Los inconvenientes comenzaron a registrarse alrededor de las 8:00 horas de este viernes y afectaron a usuarios en distintas regiones.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restauración total de los servicios.