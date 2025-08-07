Usan discusión de 'Historia de un matrimonio' para alejar a lobos

Muchos lobos y depredadores que causan daños a los rebaños son especies en peligro de extinción por lo que está prohibido causarles daño físico o matarlos

El Departamento de Agricultura de EUA (USDA) usó el audio de una escena de discusión de la película ‘Historia de un matrimonio’ ('Marriage story', 2019), protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, para ahuyentar lobos del ganado en las granjas de la Costa Oeste de EUA.

El periódico Wall Street Journal sacó a la luz la peculiar forma con la que el Gobierno estadounidense está ayudando a los granjeros de Oregon, donde los lobos mataron a once vacas en un periodo de 20 días.

El audio del filme dirigido por Noah Baumbach, que escudriña en el divorcio de una pareja y la custodia de su hijo pequeño, es emitido por drones que vigilan los ranchos en las noches.

The audio from Scarlett Johansson and Adam Driver’s fight scene from ‘MARRIAGE STORY’ is being used by the USDA to scare off wolves and save cattle.



"They need to know humans are bad."



(https://t.co/n0axuISKkP)pic.twitter.com/JzTONlY0JN — Film Updates (@FilmUpdates) August 4, 2025

Muchos de los lobos y depredadores que causan daños a los rebaños son especies en peligro de extinción, como el lobo gris, por lo que está prohibido causarles daño físico o matarlos.

Ante el dilema, los rancheros y el USDA decidieron invertir en una nueva forma para alejar a los animales salvajes de los ranchos.

Paul Wolf, supervisor de distrito de Oregon del USDA, dijo al rotativo que hasta el momento la innovadora forma de ahuyentar a los lobos ha funcionado.

La idea es que los lobos sepan que los humanos podían ser malos, resumió el funcionario.

Además del audio de la escena de la película estrenada en 2019 en el Festival de Venecia, el USDA también utiliza el sonido de fuegos artificiales y disparos para ahuyentar a los animales salvajes.

Desde que comenzaron a utilizar la nueva técnica para alejar a los lobos en los ranchos del sur de Oregon, solo dos vacas fueron asesinadas en 85 días, según el Wall Street Journal.