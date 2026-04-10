Universidad de EUA prevé huracanes por debajo del promedio anual

Para la temporada 2026 del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, los especialistas proyectan una menor probabilidad de impacto en tierra

La Universidad Estatal de Colorado (CSU) anticipó este jueves una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo de lo habitual, al estimar la formación de 13 ciclones con nombre y una probabilidad del 32 % de que un huracán de gran intensidad impacte en Estados Unidos.

Del total previsto, seis alcanzarían categoría de huracán y dos serían considerados huracanes mayores —categoría tres o superior en la escala Saffir-Simpson—, cifras inferiores al promedio histórico, que contempla 14 ciclones, siete huracanes y tres de gran intensidad.

Menor probabilidad de impacto en 2026

Para la temporada 2026 del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, los especialistas proyectan una menor probabilidad de impacto en tierra. La posibilidad de que un huracán mayor llegue a costas estadounidenses es inferior al promedio histórico del 43 %, mientras que en el Caribe se estima en un 35 %, también por debajo de la media de 47 %.

Estas proyecciones contrastan con lo ocurrido en 2025, cuando se registraron 13 tormentas con nombre. Aunque ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos —algo que no ocurría en una década—, se formaron tres ciclones de categoría 5, una de las cifras más altas registradas.

Antecedentes recientes y fenómenos destacados

El informe recordó que el evento más relevante de 2025 fue el huracán Melissa, que impactó Jamaica como categoría 5. Este fenómeno dejó daños cercanos a los 9,000 millones de dólares y provocó la muerte de 95 personas en la región del Caribe.

Los investigadores estiman que la actividad ciclónica en 2026 representará aproximadamente el 75 % del promedio registrado entre 1991 y 2020, en contraste con 2025, cuando la actividad alcanzó cerca del 105 % de la media.

Influencia del fenómeno de El Niño

Uno de los factores clave será la presencia de El Niño, fenómeno climático asociado a temperaturas más cálidas en el Pacífico tropical. Este patrón suele intensificar los vientos en niveles altos, lo que dificulta la formación y el fortalecimiento de ciclones en el Atlántico.

En 2025, únicamente la tormenta Chantal tocó territorio estadounidense en julio, causando dos fallecimientos en Carolina del Norte. Esto contrasta con la temporada de 2024, que registró 18 tormentas y 11 huracanes, incluidos cinco que impactaron en Estados Unidos, siendo Helene el más devastador, con más de 200 víctimas mortales.

A la espera del pronóstico oficial

Este informe corresponde al primer pronóstico emitido por la CSU. Aún está pendiente la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), que tradicionalmente se publica a finales de mayo.