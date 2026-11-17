Estos reportes permiten identificar parte de las dificultades operativas, pero no constituyen un diagnóstico de la causa de la interrupción

United Airlines confirmó este lunes 16 de noviembre una interrupción generalizada de sus sistemas que afectó vuelos pendientes de despegar, mientras el transporte aéreo estadounidense todavía se recuperaba de la suspensión nacional de salidas registrada el viernes pasado.

La aerolínea informó que sus equipos trabajaban para resolver el problema tecnológico y precisó que los vuelos que ya estaban en el aire y los operados por United Express no estaban afectados. En las actualizaciones consultadas no figuraba un anuncio de recuperación total.

United ofrece disculpas y pide revisar los itinerarios

Mediante una respuesta publicada en su cuenta de X, la compañía reconoció la contingencia y pidió a los pasajeros mantenerse pendientes de los cambios en sus vuelos. En su mensaje, traducido al español, señaló:

“Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Estamos al tanto de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible. Apreciamos su paciencia mientras resolvemos esto. Por favor, manténgase en contacto con nosotros para actualizaciones, y vigile el estado de su vuelo a través de la app de United o en united.com. ¡Gracias por su comprensión!”.

La empresa no había precisado la causa técnica, el número total de pasajeros afectados ni una hora estimada para normalizar completamente sus operaciones.

Problemas para transmitir información necesaria para despegar

Las comunicaciones de control aéreo difundidas durante la contingencia describieron dificultades para que algunas tripulaciones recibieran datos de peso, balance y rendimiento necesarios para preparar el despegue.

En una grabación publicada en la aplicación ATC, que combina transmisiones de radio con seguimiento de aeronaves, un piloto de United en Houston solicitó autorización para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

Estos reportes permiten identificar parte de las dificultades operativas, pero no constituyen un diagnóstico de la causa de la interrupción. Tampoco hay información que permita afirmar que todos los vuelos de la compañía fueron cancelados.

La falla ocurre tras varios días de afectaciones aéreas

El nuevo incidente se presentó tres días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendiera temporalmente las salidas en Estados Unidos por una falla en su red de comunicaciones.

Según la explicación oficial de la FAA, un flujo excesivo de datos desestabilizó el sistema y afectó las comunicaciones y la información de radar. El tráfico se reanudó el viernes, aunque la reorganización de aeronaves, tripulaciones e itinerarios prolongó las afectaciones durante el fin de semana.