Unesco declara Patrimonio Mundial teatros de la Amazonía

El Theatro da Paz abrió sus puertas en 1878 y el Teatro Amazonas fue inaugurado en 1896, durante una etapa de prosperidad

Los históricos teatros de ópera de Manaos y Belém fueron incorporados a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, un reconocimiento que coloca en el escenario internacional el legado arquitectónico y la diversidad cultural de la Amazonía brasileña.

La declaratoria fue aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su reunión anual en Busan, Corea del Sur, y comprende los conjuntos formados por el Teatro Amazonas y el Largo de São Sebastião, en Manaos, así como por el Theatro da Paz y la Praça da República, en Belém.

La inscripción representa un hecho histórico para Brasil, al tratarse del primer bien cultural ubicado en su región amazónica que obtiene esta distinción. Hasta ahora, la Amazonía había sido reconocida principalmente por su riqueza natural, mientras la nueva declaratoria pone el acento en las expresiones artísticas, las memorias y la identidad desarrolladas en esta parte del país.

El auge del caucho transformó Manaos y Belém

El Theatro da Paz abrió sus puertas en 1878 y el Teatro Amazonas fue inaugurado en 1896, durante una etapa de prosperidad impulsada por la explotación y exportación del caucho. La elevada demanda internacional del látex convirtió a Manaos y Belém en importantes centros económicos y permitió financiar ambiciosos proyectos urbanos.

La construcción de ambos recintos reflejó el deseo de reproducir en medio del trópico el refinamiento cultural de las principales ciudades europeas. Sus diseños combinaron estilos arquitectónicos importados, estructuras metálicas y materiales trasladados por barco, junto con elementos decorativos inspirados en la flora y la fauna amazónicas.

El reconocimiento no se limita a los edificios teatrales, pues también incluye las plazas que los rodean y que forman parte de su integración con el paisaje urbano. Estos espacios permiten comprender la transformación que experimentaron las dos ciudades durante la llamada época dorada del caucho.

De símbolos de riqueza a espacios culturales abiertos

Durante sus primeros años, los teatros recibieron compañías de ópera, orquestas y artistas procedentes de Europa, atraídos por la prosperidad que atravesaba la región. Con ello, se convirtieron en puntos de intercambio cultural entre la Amazonía y otras partes del mundo durante los siglos XIX y XX.

Sin embargo, su importancia no quedó limitada a aquella etapa histórica. Con el paso del tiempo, los recintos dejaron de representar únicamente las aspiraciones de las élites y ampliaron sus actividades para recibir expresiones como teatro, cine, jazz, conciertos, danza y manifestaciones tradicionales de la región, entre ellas el carimbó.

Ambos inmuebles permanecen activos y conservan su función cultural, una característica considerada fundamental dentro de su valor patrimonial. También mantienen elementos originales que permiten apreciar su autenticidad arquitectónica, pese a las restauraciones realizadas para garantizar su conservación.

La Amazonía también es cultura, memoria e identidad

La nueva declaratoria amplía la manera en que la Amazonía es representada ante el mundo, al reconocer que su relevancia no se encuentra únicamente en la biodiversidad y los ecosistemas, sino también en la historia de sus ciudades y en las expresiones culturales de sus habitantes.

La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial implica reforzar las medidas de protección, mantenimiento y gestión de los dos conjuntos, con el objetivo de conservar su arquitectura y mantenerlos como espacios vivos para las próximas generaciones.

Con esta decisión, el Teatro Amazonas y el Theatro da Paz quedan reconocidos como testimonios de una etapa que modificó profundamente el desarrollo económico y urbano del norte de Brasil, pero también como referentes de una Amazonía diversa, creativa y vinculada con su propia identidad cultural.