Una persecución policial causa dos muertos en Sídney

Dos personas murieron este sábado en el suroeste de Sídney luego de un accidente de tráfico ocurrido tras el robo de un vehículo y una persecución policial, informó la Policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Accidente en Camden South

El siniestro ocurrió en Camden South, a unos 65 kilómetros del centro de la ciudad, alrededor de las 10:20 hora local, después de que las autoridades recibieran el reporte del robo de un automóvil en una estación de servicio.

De acuerdo con el comunicado oficial, un hombre de 25 años fue presuntamente agredido por un individuo que le robó su sedán rojo y huyó del sitio. Posteriormente, agentes del Comando de Tráfico y Patrulla de Carreteras ubicaron el vehículo en Beverly Hills, también en el sur de la ciudad.

Persecución por la autopista M5

La Policía señaló que el conductor no se detuvo cuando se le ordenó, por lo que se inició una persecución que se extendió por la autopista M5, una de las principales vías que conectan el suroeste con el centro urbano. La persecución fue cancelada en el área de Bankstown.

Sin embargo, la aeronave policial PolAir continuó el seguimiento aéreo del vehículo hasta que, alrededor de las 11:10, el sedán rojo colisionó contra un Alfa Romeo en Camden South.

Víctimas sin relación con el robo

Los dos ocupantes del Alfa Romeo, que no estaban vinculados con el incidente inicial, fueron atendidos por paramédicos, pero fallecieron en el lugar. Hasta el momento no han sido identificados formalmente.

El conductor del vehículo robado, un hombre de 31 años, huyó a pie tras el impacto y fue detenido a corta distancia. Las autoridades declararon el caso como “incidente crítico” e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Con información de EFE...