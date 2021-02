Una monja de 117 años supera el Covid

La monja Lucile Randon, superó la COVID-19 días antes de cumplir 117 años, según los cuidadores de la residencia en la que vive, "Ni siquiera me di cuenta de que estaba infectada", afirmó la mujer, considerada la segunda persona viva más anciana del mundo

París, Francia.- La monja francesa Lucile Randon, conocida como la Hermana André y considerada la persona más longeva viva en Europa, se recuperó de la covid cuando está a dos días de cumplir los 117 años de vida, informaron los medios locales.

Randon, nacida en la localidad de Alés (sur) el 11 de febrero de 1904, dio positivo por coronavirus el pasado 16 de enero y fue entonces puesta en estricta cuarentena en el cuarto que ocupa en la residencia de ancianos de Sainte Catherine Labouré, situada en Toulon, en el sur de Francia.

"Ni siquiera me di cuenta de que estaba infectada", aseguró la centenaria en declaraciones al periódico local Var Matin. Unas semanas más tarde, la religiosa ya está recuperada.

Al preguntársele si tenía miedo de tener COVID, la hermana André declaró a la cadena de TV francesa BFM:

"No, no tenía miedo porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar con ustedes, pero desearía estar en otro lugar: con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".

Aunque sí manifestó preocupación por la salud de los otros residentes.

"También le preocupaba si sus horarios de acostarse o de comer iban a cambiar por estar infectada", agregó el portavoz.

La monja está considerada la segunda persona viva verificada más anciana del mundo, apenas por detrás de la japonesa Kane Tanaka, nacida el 2 de enero de 1903.