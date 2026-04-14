Una explosión en un restaurante deja 15 heridos en Corea del Sur

Una cámara de seguridad captó el momento de la explosión que provocó cuantiosos daños materiales y volcó un vehículo en la zona.

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Una explosión presuntamente causada por una fuga de gas en un restaurante de la ciudad de Cheongju, en Corea del Sur, dejó este lunes un saldo de 15 personas lesionadas, además de provocar cuantiosos daños materiales y volcar un vehículo en la zona.

El incidente se registró durante la madrugada en un establecimiento ubicado en el primer nivel de un edificio comercial de tres pisos, el cual se encontraba cerrado al momento del estallido.

Posible fuga de gas, principal hipótesis

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión habría sido originada por la detonación de dos cilindros de gas licuado de petróleo utilizados en el restaurante, según información difundida por la agencia local Yonhap.

“Me desperté pensando que había sido un terremoto. Revisé las noticias y al no encontrar información, creí que había explotado una bomba”, relató un hombre de unos 50 años que vive cerca del lugar.

Heridos y daños en la zona

Entre los afectados, ocho residentes resultaron heridos por fragmentos de vidrio y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, mientras que otras siete personas presentaron lesiones leves y no requirieron hospitalización.

La fuerza de la explosión causó severos daños en edificios cercanos, incluyendo ventanas destrozadas, además de que un automóvil fue volcado por la onda expansiva, según imágenes difundidas tras el incidente.

Activan protocolos de emergencia

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Cheongju activó su sistema de respuesta ante desastres, implementando inspecciones de seguridad en inmuebles cercanos para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.