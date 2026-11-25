Una explosión en un restaurante del barrio Dong Da, en Hanói, dejó al menos seis muertos y 10 heridos. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

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Al menos seis personas murieron y 10 resultaron heridas este martes en una explosión en un restaurante situado en un barrio residencial de Hanói, según el saldo preliminar proporcionado por las autoridades de Vietnam, que aún investigan las causas del siniestro y trabajan para identificar a las víctimas.

La explosión, registrada cerca de las ocho de la mañana (hora local), tuvo lugar en el barrio Dong Da -situado a unos dos kilómetros del casco antiguo de la capital vietnamita- y sus causas aún no han sido determinadas, según una nota publicada en el Periódico Electrónico del Gobierno vietnamita.

En el mismo escrito, el Ejecutivo pidió al ministerio de Seguridad Pública reforzar las políticas de prevención, extinción, rescate y socorro de incendios, y "que sancione rigurosamente los casos de infracciones que resulten en graves consecuencias".

En otro artículo, el Periódico Hai Phong indicó que los lesionados están recibiendo atención de emergencia en tres hospitales capitalinos, al tiempo que personal médico fue trasladado al sitio del siniestro para brindar primeros auxilios a los afectados.

La Policía, por su parte, maneja la hipótesis inicial de "explosión de gas", pero se mantiene en el lugar colectando evidencias y entrevistando a testigos y supervivientes, según indicó la cartera de Seguridad en un mensaje en Facebook.