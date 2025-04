Un terremoto de magnitud 6.2 sacude Estambul sin causar daños

Un terremoto de magnitud 6.2 ha sacudido Estambul, con el epicentro en la periferia occidental de la ciudad, creando pánico entre los habitantes aunque sin causar destrozos en viviendas, negocios ni infraestructuras.

"Según nuestros primeros datos, no se ha detectado ningún efecto adverso ni daño en nuestras carreteras, aeropuertos, trenes ni líneas de metro", escribió en la red X el ministro de Infraestructuras turco, Abdulkadir Uraloglu.

Más de una hora después del temblor, las informaciones de las alcaldías de los distritos más cercanos al epicentro, recogidas por la cadena NTV, indicaban que no se han registrado derrumbes ni tampoco otros percances ni daños.

El temblor tuvo lugar a las 12:49 hora local con el epicentro a una profundidad de 6.9 kilómetros en la falla geológica que atraviesa el mar de Mármara, a una veintena de kilómetros al sur del distrito de Silivri, informó en la red X el organismo de emergencias turco, AFAD.

#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ISTANBUL



🔴 TURKIYE :📹MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.1 HIT NEAR SILIVRI DISTRICT IN ISTANBUL



Depth :6.9 km - Marmara Sea.

Felt in several cities around the Marmara Sea.#Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Deprem pic.twitter.com/FWE4Sw8UqR