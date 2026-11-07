Un terremoto de magnitud 6.1 sacude Japón y se percibe en Tokio

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió Japón y se sintió en Tokio; no hubo daños ni alerta de tsunami, pero ya prevén cambios.

Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este viernes Japón, siendo perceptible en la capital nipona, Tokio, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El sísmo tuvo lugar a las 19:39 hora local y tuvo su epicentro en el mar a diez kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto, ubicada en la isla principal de Japón y que abarca Tokio.

El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami, pero avisaron de que el sísmo podría provocar ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa.