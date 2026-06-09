Un sismo de magnitud 6.2 sacude la región occidental de Cuba

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

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Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla.

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

El Servicio Geológico de EUA estimó por su parte que este sismo alcanzó una magnitud de 6.1 y lo situó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6.1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.