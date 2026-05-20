Un sismo de magnitud 6.1 sacude el sur y centro de Perú

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que la población reaccionó con nerviosismo debido a la intensidad del sismo.

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Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este martes distintas zonas del sur y centro de Perú, con epicentro en la región de Ica, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas ni daños materiales de consideración, informó el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 horas locales y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital regional, con una profundidad aproximada de 81 kilómetros.

Según el reporte oficial, el fenómeno alcanzó una intensidad VI en Ica, considerada una de las regiones con mayor actividad sísmica del país sudamericano.

Población evacuó hacia espacios abiertos

Tras el temblor, diversos medios locales reportaron que habitantes de Ica salieron rápidamente de viviendas y comercios por temor a posibles réplicas.

Además, padres de familia acudieron a las escuelas para recoger a sus hijos como medida preventiva.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó en entrevista que la población reaccionó con nerviosismo debido a la intensidad del sismo.

Descartan tsunami y daños estructurales

Pese a la fuerza del movimiento, Tavera indicó que hasta el momento no existen reportes de afectaciones estructurales importantes ni riesgos de tsunami en la costa de Ica.

En Lima, situada a unos 350 kilómetros al norte de Ica, el temblor también fue percibido durante varios minutos con un movimiento de tipo ondulatorio.