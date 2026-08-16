Un segundo tren descarrila en Inglaterra en menos de 24 horas

El tren descarrilado pertenece a la compañía Greater Anglia y a diferencia del de ayer, en este caso los vagones no volcaron

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Un segundo tren descarriló este viernes en Inglaterra, el segundo incidente de este tipo en menos de 24 horas, en esta ocasión en Essex, en el sureste del país, sin que por el momento haya que lamentar víctimas.

El tren descarrilado pertenece a la compañía Greater Anglia y a diferencia del de ayer, en este caso los vagones no volcaron, sino que quedaron en pie, junto a las vías, según las imágenes mostradas por los medios ingleses.

También hoy los vagones descarrilados fueron los de la cola del convoy.

El suceso, que responde a razones aún desconocidas, tuvo lugar a las 14:12 hora local al sur de la estación de Wickford.

El accidente de hoy no reviste la gravedad del de ayer, que se saldó con veinte personas necesitadas de atención médica. De ellos, 18 fueron enviados a sus casas, pero dos presentan traumatismos y heridas graves, según la policía de transportes.

Aunque los dos accidentes se han producido en los días más calurosos del año en Inglaterra, no parece que exista la menor relación con causas meteorológicas, según declaró John Whitehurst, jefe ejecutivo de Greater Thameslink Railway, quien de todos modos se mostró sorprendido, porque los descarrilamientos, según sus palabras, son un fenómeno "increíblemente excepcional".