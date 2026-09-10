Un policía mata a su mujer en una guardería en Tailandia

El autor, quien aún no ha sido detenido, disparó en un pasillo del recinto contra su esposa, profesora en el centro, informan las autoridades regionales.

Un policía de Tailandia mató a tiros este miércoles a su mujer en una guardería de la provincia de Chonburi, al sureste de Bangkok, sin que ningún niño resultara herido, en medio de medidas para reforzar el control sobre la tenencia de armas en el país tras un tiroteo escolar el mes pasado.

El suceso tuvo lugar en la guardería del colegio Nong Pla Lai, cuando el autor, quien aún no ha sido detenido, disparó en un pasillo del recinto contra su esposa, profesora en el centro, informan las autoridades regionales.

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Gunman shoots and kills a teacher at a kindergarten in eastern Thailand



The shooter, who is believed to be the victim's husband, fled the scene. #shooting #Chonburi #Thailand pic.twitter.com/sZV4JCpdEj — International Crisis Room 360 (@ICR360) September 9, 2026 El gobernador provincial, Naris Niramaiwong, ordenó el cierre temporal del centro e informó de que 44 menores, junto a tres profesores y otros tres trabajadores, fueron evacuados sin que ninguno resultara herido. La Policía ha abierto una investigación, mientras que los oficiales negocian la posible rendición del agente, atrincherado en su domicilio. Este suceso ocurre apenas un mes después de que un adolescente irrumpiera a tiros en una escuela de la provincia de Nonthaburi –al norte de Bangkok– y matara a seis personas, después de haber acabado con la vida de sus abuelos en su vivienda. El joven se suicidó después. El primer ministro de Tailandia, el conservador Anutin Charnvirakul, próximo al influyente Ejército, ordenó tras el ataque en Nonthaburi la suspensión temporal de la expedición de licencias para la compra de armas, si bien de momento no ha habido más medidas.