Tiroteo en secundaria de Chicago deja un muerto

En Chicago, Estados Unidos, una escuela secundaria se volvió el escenario de un tiroteo donde se reporta al menos un muerto y tres heridos.



Al lugar se movilizaron varias unidades policiales, mismas que declararon la zona como libre de riesgo.

BREAKING: Four individuals have been shot in the vicinity of Benito Juarez High School in the 1400 blk of W. Cermak @ChicagoCAPS12. All victims have been transported to area hospital. Conditions unknown. PIO on scene. Media staging Cermak and Laflin. #ChicagoPolice