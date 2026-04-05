Un lobo ataca a una mujer en una zona comercial en Hamburgo

Tras el incidente, el animal fue asegurado por las autoridades y trasladado a una reserva cerrada, mientras que la víctima recibió atención médica

Un inusual incidente se registró en Hamburgo, al norte de Alemania, donde un lobo atacó a una mujer en una zona comercial, causándole una mordedura en el rostro, informaron autoridades ambientales locales.

Se trata del primer ataque documentado de un lobo a una persona desde el regreso de esta especie al país hace aproximadamente 30 años.

El ataque ocurrió en un centro comercial

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando la mujer observó al animal aparentemente desorientado, golpeándose repetidamente contra los cristales del lugar.

Al intentar ayudarlo y sacarlo del área, el lobo reaccionó de forma agresiva y la mordió en el rostro.

Lobo fue capturado

Tras el incidente, el animal fue asegurado por las autoridades y trasladado a una reserva cerrada, mientras que la víctima recibió atención médica en un hospital.

Comportamiento inusual

"Es poco frecuente que un lobo aparezca en la mitad de una ciudad. El comportamiento agresivo con seres humanos tampoco es habitual", explicó el zoólogo Néstor Fernández, del Centro Alemán para Estudios sobre la Biodiversidad.

Días antes del ataque, el ejemplar ya había sido visto en zonas periféricas de Hamburgo.

Población de lobos en Alemania

En los últimos años, Alemania ha registrado un crecimiento en la población de lobos. Según la Oficina Federal de Protección de la Naturaleza, actualmente existen alrededor de 210 manadas, además de parejas reproductoras y ejemplares solitarios.

El lobo involucrado en este caso sería un ejemplar joven que se había separado de su grupo en busca de establecer su propio territorio.

Regulación y ataques recientes

En el país, la caza de lobos está permitida bajo ciertas condiciones, especialmente en regiones con alta densidad de ejemplares o cuando se presentan ataques a ganado.

Tan solo en 2024, se reportó la muerte de cerca de 4,300 animales por ataques atribuidos a lobos.