Un incendio afecta al velódromo olímpico de Río de Janeiro

Un equipo conformado por unos 60 elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para extinguir las llamas. No se reportaron personas lesionadas

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Un incendio se produjo este miércoles en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro. Aunque las llamas afectaron una parte considerable del techo de la estructura, no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con información oficial.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro indicó que el fuego inició durante la madrugada. Un equipo conformado por unos 60 elementos trabajaron para extinguir las llamas.

Bomberos evitaron daños mayores en el recinto

Las labores de los equipos de emergencia se desarrollaron tanto en el exterior como en el interior del inmueble, con el objetivo de proteger la estructura del Museo Olímpico, situado en el segundo nivel del velódromo.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, acudió al sitio y señaló ante medios locales que aún se desconocen las causas del incendio, aunque confirmó que el fuego se originó en la parte externa del edificio.

El funcionario destacó la intervención de la brigada permanente del recinto, cuyo trabajo consideró clave para contener el avance de las llamas y reducir los daños.

Daños en el techo y evaluación estructural

“Las imágenes aéreas pueden parecer alarmantes, pero el museo se mantiene prácticamente intacto”, explicó Cavaliere. No obstante, precisó que la cubierta y la lona del techo, al estar hechas de materiales más sensibles, deberán ser reemplazadas.

Tanto el velódromo como el museo se encontraban en operación al momento del incidente. El recinto deportivo atiende a cerca de 5,000 alumnos en 33 disciplinas y durante esta semana era sede de un campeonato mundial de esgrima.

Por su parte, el Museo Olímpico ha recibido más de 20,000 visitantes desde su apertura.

Antecedentes del velódromo olímpico

Este es el segundo incendio registrado en el velódromo. El anterior ocurrió en julio de 2017, cuando un globo aerostático provocó un fuego que también dañó el techo, sin dejar víctimas.

El inmueble forma parte del complejo del Parque Olímpico de Río de Janeiro. Cuenta con una pista de madera de pino especializada, considerada una de las más rápidas del mundo, y fue utilizado durante las competencias de ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de 2016.