Un herido grave en Israel tras un nuevo ataque iraní

El portavoz del servicio de emergencias israelí escribió en Telegram que un hombre de 22 años fue trasladado al hospital con heridas graves en Harish

Este viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de un nuevo ataque iraní contra su territorio que, según la Estrella de David Roja, ha dejado un herido grave en el centro del país.

El portavoz del servicio de emergencias israelí escribió en Telegram que un hombre de 22 años fue trasladado al hospital con heridas graves en la ciudad de Harish.

Las FDI indicaron, asimismo, que los sistemas de defensa siguen "operativos para interceptar la amenaza", tras "identificar misiles lanzados desde Irán", según un mensaje difundido en la misma aplicación de mensajería.

Este episodio tiene lugar después de los ataques ocurridos la víspera, cuando Irán lanzó contra Israel una treintena de misiles, coincidiendo con el inicio de las celebraciones de la Pascua judía (Pésaj), que se extenderán hasta el próximo 8 de abril. Según las FDI, tres eran misiles de racimo, unos diez impactaron en áreas abiertas y el resto fueron interceptados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió el jueves devolver a Irán a la "Edad de Piedra" y el Ejército iraní vaticinó acciones "más contundentes y destructivas" contra sus enemigos.

Las agencias del país indicaron que la República Islámica respondió con «una nueva oleada de ataques con misiles iraníes» contra Israel «minutos después» de que Trump hablara sobre la destrucción de las capacidades militares persas.