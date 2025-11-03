Un detenido por ataque con cuchillo en tren rumbo a Londres

La policía descarta motivación terrorista y mantiene activa la investigación mientras testigos describen escenas extremas de violencia dentro del tren.

Un joven británico de 32 años es el único detenido por el ataque a puñaladas que se produjo en la noche del sábado en un tren de pasajeros que iba hacia Londres, uno de los incidentes más graves de los últimos años en el país y que causó heridas a diez personas, una de ellas aún en peligro de muerte, informaron este domingo las autoridades.

La policía británica ha descartado, tras varias horas de incertidumbre, que exista un móvil ideológico: "Nada sugiere que esto sea un incidente terrorista", ha dicho en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless, desde la estación de Huntingdon (norte de Inglaterra) donde ocurrieron los hechos.

Otro británico de 35 años, que había sido arrestado en un primer momento, ha sido puesto en libertad este domingo al demostrarse que no estaba implicado en el ataque, según la policía.

Un empleado de la compañía LNER, que operaba el tren, se encuentra en peligro de muerte después de que intentase "de forma heroica" oponerse al ataque, indicó la policía británica, que señaló que su actuación "salvó muchas vidas".

Cinco de los diez heridos en el ataque han sido ya dados de alta en el hospital donde fueron atendidos.

El ahora detenido atacó, aparentemente de forma aleatoria, a personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de King's Cross, en el norte de Londres.

El detalle de que se trate de un varón británico es muy importante en un país donde crece la retórica antiinmigrantes, asociada a los casos de inseguridad en incidentes parecidos: el pasado lunes, un refugiado afgano mató a cuchilladas a un hombre que paseaba a un perro en una zona del oeste de Londres.

La Policía aún no ha aclarado los motivos que le llevaron a cometer uno de los ataques más graves que se recuerdan en el país en los últimos años.

Por ello, el dirigente policial animó a los ciudadanos a llamar a dos números de teléfono para aportar detalles "por pequeños que parezcan" que ayuden a esclarecer los hechos.

Y es que nadie entiende qué pudo llevar a este hombre a atacar, aparentemente de forma aleatoria, a tantas personas a bordo de un tren que iba repleto de pasajeros un sábado por la noche y que cubría la línea entre Doncaster y la estación de Kin’s Cross, en el norte de Londres.

Los testigos han descrito escenas dantescas de un baño de sangre a bordo de los vagones: "Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real", dijo un testigo al diario The Sun.