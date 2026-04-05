Un ciclón tropical tiñe de rojo el cielo del oeste de Australia

Este efecto se debe a la combinación de suelos ricos en hierro, condiciones de sequedad y ráfagas intensas asociadas al ciclón.

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La llegada del ciclón tropical Narelle al oeste de Australia provocó un fenómeno poco común en la región de Shark Bay, donde el cielo se tornó de un intenso color rojizo a causa de una tormenta de polvo generada por el sistema meteorológico.

El evento se presentó el pasado viernes en la localidad de Denham, cuando fuertes vientos levantaron grandes cantidades de polvo provenientes de zonas áridas del interior.

Tormenta de polvo tiñe el cielo

Según la Oficina de Meteorología de Australia (BOM), este efecto se debe a la combinación de suelos ricos en hierro, condiciones de sequedad y ráfagas intensas asociadas al ciclón.

“Es una parte del país muy roja, con ese tono oxidado, por lo que ese color es levantado por los fuertes vientos”, explicó el meteorólogo Angus Hines en declaraciones a la cadena ABC.

El especialista agregó que la presencia de nubosidad bloqueó la luz solar directa, generando una iluminación más uniforme que intensificó el tono rojizo, un fenómeno poco habitual incluso en tormentas de polvo.

Impacto en la población

El episodio se prolongó durante varias horas y, aunque no se reportaron personas lesionadas, habitantes de la zona señalaron molestias como irritación en garganta y ojos debido a la alta concentración de polvo en el ambiente.

Daños en otras zonas

Aunque Shark Bay no sufrió los efectos más severos del ciclón, otras áreas del noroeste de Australia Occidental sí registraron daños importantes.

En la localidad turística de Exmouth, donde el sistema tocó tierra, se reportaron techos desprendidos, afectaciones en la marina y daños en el aeropuerto.

Asimismo, cerca de 30 propiedades rurales resultaron afectadas, con pérdidas de hasta el 80% en cultivos, según reportes difundidos por medios locales.

Vigilancia continúa

El BOM mantiene el monitoreo del ciclón, que ya se ha debilitado, aunque aún podría generar lluvias y rachas de viento en zonas del interior del estado.