Un caza F-16 de EUA se estrella en una base aérea en Alemania

El piloto se eyectó de forma segura y recibe atención médica. De momento se desconoce la causa del incidente, que está siendo investigada,

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Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EUA se estrelló este martes en la base estadounidense de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, un incidente en el que el piloto pudo salvarse y cuya causa está siendo investigada.

La oficina de comunicación de la base informó en un comunicado de que el caza F-16 Fighting Falcon se estrelló aproximadamente a las 14:30 hora local.

El piloto se eyectó de forma segura y recibe atención médica, agregó la Fuerza Aérea de la base estadounidense.

De momento se desconoce la causa del incidente, que está siendo investigada, indicó además.

El distrito de Bitburg-Prüm, en el que se encuentra el municipio de Spangdahlem, informó por su parte en otro comunicado que, tras el accidente de la aeronave intervinieron efectivos de los servicios de protección contra incendios y de protección civil.

La base aérea existe desde mediados de los años cincuenta y tiene uno de los aeropuertos militares más importantes de EUA en Europa.