Un árbol mata a un hombre en Escocia durante la borrasca Boelo

La Asociación de Redes Energéticas informó que las interrupciones del suministro afectaron a cientos de miles de usuarios durante el fin de semana.

Un hombre de 60 años murió al caerle un árbol durante el paso de la borrasca Boelo en Escocia, donde los fuertes vientos y las lluvias han provocado cortes eléctricos, inundaciones y afectaciones al transporte.

La Policía escocesa informó que recibió el aviso alrededor de las 10:30 horas de este domingo 25 de octubre, en una carretera secundaria de Mid Kelton, cerca de Castle Douglas, en el suroeste del país.

El hombre fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades señalaron que no existen circunstancias sospechosas y que remitirán un informe a la instancia fiscal correspondiente. No se difundió su identidad ni se precisó si caminaba o viajaba en un vehículo cuando ocurrió el incidente.

Más de 82 mil propiedades permanecían sin electricidad

El boelo ha golpeado distintas regiones del Reino Unido desde el sábado, con rachas de hasta 135 kilómetros por hora registradas en Argyll y Bute, Escocia. Esta medición corresponde a una zona distinta de aquella donde falleció el hombre.

La Asociación de Redes Energéticas informó que las interrupciones del suministro afectaron a cientos de miles de usuarios durante el fin de semana.

Aunque el servicio había sido restablecido a unos 344 mil 900 clientes, alrededor de 82 mil 600 propiedades continuaban desconectadas en el balance difundido durante el domingo.

Los fuertes vientos también dificultaban las reparaciones, por lo que las cuadrillas debían esperar condiciones seguras para intervenir en algunos puntos de la red.

Inundaciones y árboles caídos interrumpen el transporte

Las lluvias y el oleaje provocaron anegaciones en localidades costeras como Largs y Saltcoats. El Gobierno escocés confirmó afectaciones en propiedades y daños en algunas rutas de transporte.

En Glasgow, la acumulación de agua dejó inutilizada una estación ferroviaria, mientras que la caída de árboles sobre las vías obligó a suspender servicios en otras rutas. También se registraron alteraciones en vuelos y conexiones por ferri.

Las autoridades advirtieron que las interrupciones podrían continuar después de que disminuyera el viento, debido a los trabajos necesarios para retirar árboles, despejar caminos y reparar la infraestructura dañada.

Mantienen advertencias por viento y riesgo costero

El servicio meteorológico británico, Met Office, mantenía una alerta ámbar por viento en amplias zonas de Escocia y partes del norte del Reino Unido hasta las 21:00 horas locales del domingo.

El organismo pidió evitar acercarse a la costa por el fuerte oleaje y extremar precauciones ante objetos desprendidos de edificios, ramas y árboles que pudieran caer.

Por su parte, la Agencia Escocesa de Protección Ambiental mantuvo el seguimiento del riesgo de inundaciones costeras, fluviales y por acumulación de agua. Las autoridades recomendaron posponer los desplazamientos que fuera posible y consultar las condiciones de carreteras y servicios de transporte antes de salir.