Ucrania lanza su peor ataque contra Rusia con 1,000 drones

Este ataque provocó daños en una refinería de petróleo y un edificio residencial en Moscú. El gobernador reportó dos personas muertas y 20 heridas

Ucrania lanzó más de 1,000 drones contra territorio ruso durante la noche, incluidos cientos dirigidos hacia Moscú, en el tercer y último día de las elecciones parlamentarias rusas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como el “mayor ataque de la historia” contra la capital y señaló que al menos 450 drones fueron destruidos cuando se dirigían hacia la ciudad.

Este ataque provocó daños en una refinería de petróleo y un edificio residencial en Moscú. En la región metropolitana, el gobernador Andrei Vorobyov reportó dos personas muertas y 20 heridas.

Ante ello, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó que Kiev empleó una combinación de drones y misiles, incluidos los Flamingo y Pelican, de fabricación nacional.

Según el mandatario, las agresiones tuvieron como objetivo instalaciones petroleras y logísticas rusas para ejercer presión sobre los recursos que financian la guerra.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó haber derribado 1,110 drones ucranianos en distintas zonas del país, además de Crimea y aguas del mar Negro.

Rusia celebra elecciones parlamentarias

Esta ofensiva coincidió con el último día de las primeras elecciones parlamentarias celebradas en Rusia durante la guerra, unos comicios en los que la oposición a las políticas del presidente Vladímir Putin es prácticamente inexistente.

Rusia también llevó a cabo votaciones en regiones de Ucrania que Moscú reclama como anexadas, así como en Crimea, territorio que Rusia incorporó en 2014. Kiev denunció estas votaciones como ilegales.

Sobianin sostuvo que el ataque buscaba interrumpir las elecciones, aunque afirmó que el objetivo no fue alcanzado.

Mientras Rusia enfrentaba la oleada de drones, Ucrania reportó nuevos ataques rusos.

Un ataque con drones alcanzó el sábado un monasterio en la región de Jersón, donde murió un integrante del clero y cuatro personas resultaron heridas.

En Kiev, otro ataque ruso dejó inicialmente tres muertos: una madre y dos niños. Posteriormente, las autoridades informaron que otro menor que había resultado herido falleció en un hospital.

Los ataques de largo alcance entre ambos países se han intensificado mientras los combates terrestres a lo largo del frente de aproximadamente 1,250 kilómetros continúan condicionados por el uso creciente de drones y robots terrestres.