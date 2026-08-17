Ucrania golpea Rusia con cientos de drones en ataque masivo

En la región de Rostov, un ataque con más de 150 drones dejó cinco personas muertas, de acuerdo con el gobernador Yury Slyusar

Ucrania lanzó cientos de drones contra distintos puntos de Rusia durante la madrugada del domingo, en uno de los mayores ataques aéreos realizados por Kiev durante la guerra, según autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas destruyeron 822 drones ucranianos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que alrededor de 600 drones se dirigían hacia la capital y que una parte fue interceptada sobre la región.

El gobernador Andrey Vorobyov anunció que un hombre de 83 años murió luego de que un dron impactara una vivienda. Por su parte, las autoridades también reportaron un incendio en un almacén de la empresa de comercio electrónico Wildberries, en la ciudad de Podolsk.

En la región de Rostov, un ataque con más de 150 drones dejó cinco personas muertas, de acuerdo con el gobernador Yury Slyusar. Dicha agresión provocó daños en viviendas, una estación ferroviaria y un incendio forestal.

Ucrania intensificó durante este año sus ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas, industriales y militares en territorio ruso. Kiev sostiene que estas operaciones buscan reducir la capacidad de Rusia para sostener la guerra.

Se reportan más bombardeos contra distintas ciudades ucranianas

Mientras se registraban los ataques en Rusia, Ucrania reportó nuevos bombardeos rusos contra distintas ciudades.

En Kryvyi Rih, un ataque con misiles dejó dos personas muertas y 14 heridas, informó el presidente Volodymyr Zelenskyy. Una empresa siderúrgica confirmó que una de sus instalaciones fue alcanzada y que algunas operaciones tuvieron que ser suspendidas.

En Kiev, los bombardeos provocaron incendios y dejaron seis personas heridas. Entre los sitios afectados se encuentra un mercado de libros ubicado cerca de la estación de metro Pochaina, donde las llamas destruyeron varios establecimientos.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas atacaron una planta metalúrgica con sede en Kryvyi Rih y diversos objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev.

En otro incidente, un avión F-18 de la Fuerza Aérea y Espacial española derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Rumania, informó el Ministerio de Defensa de ese país.

El aparato fue detectado durante la madrugada a unos 24 kilómetros al norte de Galati, cerca de la frontera con Moldavia. Ante su presencia, el gobierno de Rumania señaló que el avión español recibió autorización para intervenir y derribó el dron aproximadamente 17 minutos después de su detección.

Horas más tarde, fueron localizados restos del aparato en el mar Negro, cerca de Constanza. Aún no se determina su procedencia.