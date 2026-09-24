Ucrania e Irán buscan frenar tensiones durante reunión en la ONU

Los cancilleres discutieron medidas recíprocas para impedir un mayor agravamiento de las tensiones y acordaron conservar los canales de comunicación existentes

Los ministros de Exteriores de Ucrania e Irán sostuvieron una reunión en Nueva York para evitar una nueva escalada entre ambos países, cuyas relaciones se han deteriorado por el respaldo militar iraní a Rusia y un ataque contra una embarcación en el mar Caspio.

El encuentro entre Andrii Sybiha y Abás Araqchí se realizó al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y dio continuidad a una conversación telefónica que ambos mantuvieron en julio.

“La diplomacia consiste en la conversación directa, incluso en circunstancias difíciles”, señaló Sybiha.

Ucrania e Irán mantendrán abiertos los canales diplomáticos

Durante la reunión, los cancilleres discutieron medidas recíprocas para impedir un mayor agravamiento de las tensiones y acordaron conservar los canales de comunicación existentes.

También intercambiaron posiciones sobre los conflictos en Europa y Oriente Medio, así como acerca de los diferentes procesos diplomáticos encaminados a recuperar la estabilidad en ambas regiones.

Sybiha reiteró la postura de Ucrania a favor de restablecer la paz lo antes posible. Sin embargo, el encuentro no concluyó con la firma de un acuerdo ni con el anuncio de acciones específicas, por lo que su principal resultado fue mantener abierta la comunicación entre Kiev y Teherán.

Drones iraníes mantienen distanciados a ambos gobiernos

Las relaciones bilaterales se encuentran deterioradas desde que Ucrania acusó a Irán de proporcionar a Rusia drones de ataque Shahed y otros componentes militares utilizados contra ciudades e infraestructura energética ucraniana.

Kiev ha pedido a Teherán terminar cualquier respaldo a las operaciones rusas, mientras el Gobierno iraní ha rechazado algunas de las acusaciones y cuestionado las acciones militares realizadas por Ucrania fuera de su territorio.

Ataque en el mar Caspio elevó las tensiones

A las diferencias relacionadas con la guerra se sumó el ataque registrado en julio contra un buque iraní en el mar Caspio, incidente que dejó un marinero muerto y otro herido.

Irán sostuvo que se trataba de una embarcación comercial y convocó al encargado de negocios ucraniano para protestar por una acción que calificó como hostil y criminal.

Ucrania aseguró posteriormente que el barco no había sido atacado deliberadamente y afirmó que sus operaciones estaban dirigidas contra embarcaciones relacionadas con el traslado de cargamentos militares hacia Rusia.

Aunque las diferencias permanecen, la reunión celebrada en la ONU representa un intento de impedir que el conflicto diplomático derive en represalias o en una confrontación directa entre ambos países.