Ucrania dice que recibirá misiles de EUA 'próximamente'

"En los próximos días, recibiremos un envío de Estados Unidos", afirmó Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform en las que comentó los resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que acudió el jefe de Estado ucraniano y en la que pudo reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"También tuve acuerdos con los europeos. No hay fechas todavía, pero habrá PAC-3 adicionales", abundó el mandatario ucraniano, que aludió a uno de los modelos de los misiles interceptores que usan los Patriot, utilizados por Kiev para defenderse de los sistemas balísticos con los que ataca Rusia a Ucrania.