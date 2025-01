Ucrania captura a dos soldados norcoreanos en región rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que las fuerzas ucranianas han capturado a dos soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk, donde Kiev trata de mantener los territorios capturados en una ofensiva sorpresa el año pasado.

"Dos soldados, aunque estaban heridos, sobrevivieron y fueron transportados a Kiev, donde se están comunicando ahora con el Servicio de Seguridad de Ucrania", afirmó Zelenski en la red social X, en la que publicó fotos que muestran supuestamente a los dos cautivos.

"No fue una tarea fácil: normalmente las fuerzas rusas y los otros militares norcoreanos ejecutan a sus heridos para borrar cualquier prueba de la implicación de Corea del Norte en la guerra contra Ucrania", agregó Zelenski.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



