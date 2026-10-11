Ucrania ataca terminal petrolera rusa tras acuerdo Trump-Putin

Drones ucranianos atacaron instalaciones petroleras en Rostov tras el acuerdo de Trump y Putin para aumentar el suministro de diésel. Hubo seis heridos

Ucrania lanzó un ataque con drones contra instalaciones petroleras en la región rusa de Rostov durante la noche, horas después de que los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin acordaran aumentar el suministro de diésel a los mercados estadounidense e internacional.

El ataque provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, daños en un puente ferroviario y afectaciones en viviendas y edificios. El gobernador regional, Yuri Sliusar, informó que seis personas resultaron heridas y que los servicios de emergencia acudieron a las zonas afectadas.

De acuerdo con el canal independiente ruso Astra, los drones alcanzaron la terminal de carga de Yug Rusi, vinculada al almacenamiento y bombeo de combustible. La instalación se encuentra en la región de Rostov del Don y ya había sido atacada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

Ataque a terminal petrolera rusa provoca incendios y daños ferroviarios

Durante la ofensiva nocturna, las defensas rusas derribaron decenas de drones, aunque algunos lograron alcanzar sus objetivos. Las autoridades regionales reportaron daños en un puente ferroviario, lo que obligó a suspender temporalmente el tránsito de trenes en ambas direcciones.

También se registraron daños en casas particulares y otros inmuebles, además de un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Bataisk.

Por otra parte, dos buques fueron atacados en el mar de Azov, sin que se reportaran víctimas en ese incidente, según la información difundida.

La terminal Yug Rusi constituye un punto relevante para el movimiento de combustible. Según el análisis citado de Astra, tiene capacidad para movilizar aproximadamente 3.5 millones de toneladas anuales.

Trump y Putin acuerdan aumentar el suministro de diésel

El ataque ocurrió después de una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin, en la que ambos mandatarios abordaron el suministro de petróleo y derivados para contribuir a reducir los precios del combustible en el mercado internacional.

Trump anunció en su red social Truth Social que Rusia suministraría más de 300 mil toneladas de diésel de manera inmediata a los mercados estadounidense y mundial, otras 500 mil toneladas durante noviembre y un millón de toneladas adicional posteriormente.

El anuncio se produjo en un contexto de dificultades de abastecimiento en Rusia, donde los ataques ucranianos contra refinerías han contribuido a generar escasez de combustible y largas filas en algunas gasolineras.

Zelensky critica el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, cuestionó el entendimiento entre Trump y Putin y lo calificó de injusto y débil. También ha rechazado las exigencias del mandatario estadounidense para que Kiev suspenda unilateralmente sus ataques contra las instalaciones energéticas rusas.

Ucrania ha intensificado sus operaciones contra refinerías y otras infraestructuras energéticas de Rusia en los últimos meses, con ataques que han alcanzado instalaciones ubicadas a miles de kilómetros del territorio ucraniano.

Por su parte, Rusia mantiene los bombardeos contra infraestructuras ucranianas. Los recientes ataques rusos han provocado interrupciones en el suministro de agua, apagones y afectaciones al transporte público en Kiev, de acuerdo con la información proporcionada.

Ucrania busca un alto el fuego en infraestructuras energéticas

Mientras continúan los ataques, representantes ucranianos se encuentran en Florida para abordar posibles vías que permitan poner fin a la guerra o alcanzar un alto el fuego.

Entre los objetivos de la delegación está impulsar una tregua energética que implique detener los ataques contra instalaciones de este sector. Kiev considera que un acuerdo de este tipo podría representar un primer paso hacia una reducción de las hostilidades.

Sin embargo, el ataque contra la terminal petrolera rusa se produjo en medio de las diferencias entre Washington y Kiev sobre la continuidad de estas operaciones, mientras Moscú y Ucrania mantienen sus ofensivas contra infraestructuras estratégicas.