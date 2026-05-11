Turkish Airlines registra incendio en aeropuerto de Nepal

De acuerdo con autoridades del aeropuerto, el fuego comenzó en uno de los neumáticos del tren principal derecho segundos después del aterrizaje.

Momentos de tensión se vivieron este lunes en Nepal luego de que un avión de Turkish Airlines registrara un incendio durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú, el más importante del país asiático.

La aeronave, un Airbus A330 procedente de Estambul, transportaba a 277 pasajeros y 11 tripulantes cuando comenzó a salir fuego y humo desde el tren de aterrizaje derecho al momento de tocar pista.

El incidente provocó una rápida movilización de equipos de emergencia y obligó a las autoridades aeroportuarias a cerrar temporalmente las operaciones aéreas mientras se atendía la situación.

Pasajeros fueron evacuados de emergencia

De acuerdo con autoridades del aeropuerto, el fuego comenzó en uno de los neumáticos del tren principal derecho segundos después del aterrizaje.

Bomberos y personal de rescate ingresaron inmediatamente a la pista para controlar las llamas, mientras los pasajeros fueron evacuados mediante rampas de emergencia.

A pesar de las impactantes imágenes difundidas en redes sociales y medios internacionales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas de gravedad, aunque algunos pasajeros sufrieron golpes menores durante la evacuación.

Tras controlar el incendio, la aeronave fue remolcada fuera de la pista para permitir el reinicio gradual de operaciones en la terminal aérea.

El aeropuerto de Katmandú suspendió vuelos

El Aeropuerto Internacional Tribhuvan permaneció cerrado durante varias horas debido a que opera con una sola pista activa, situación que generó retrasos y vuelos en espera rumbo a Katmandú.

Varios aviones que tenían previsto aterrizar en Nepal tuvieron que permanecer en patrón de espera mientras las autoridades realizaban inspecciones y retiraban la aeronave afectada.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal inició una investigación para determinar las causas exactas del incendio. De manera preliminar, Turkish Airlines señaló que el incidente podría estar relacionado con una posible falla hidráulica en el sistema de aterrizaje.