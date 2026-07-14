Turista sobrevive tras ser arrojado por bisonte en Yellowstone

El hombre fue identificado como Carl Isom-McDaniel, de 65 años, un residente de Washington que estaba de viaje con su nieto.

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Un turista estadounidense que fue embestido y lanzado por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, se recupera de las heridas tras ser sometido a una cirugía.

El hombre fue identificado como Carl Isom-McDaniel, de 65 años, un residente de Washington que estaba de viaje con su nieto.

El hombre sufrió múltiples fracturas durante el encuentro con el animal que lo lanzó como si fuera un muñeco de trapo en un campamento, cerca del lago Yellowstone.

Un video del ataque, captado por el fotógrafo Mike MacLeod, muestra al animal agitado revolcándose en la tierra junto a un camino del campamento.

MacLeod dijo que cuando el bisonte se levantó de la tierra pateaba como un caballo de rodeo y estaba "claramente muy agitado".

En ese momento Isom-McDaniel y su nieto, que pasaban por el lugar, se detuvieron a tomar fotos del animal.

Inicialmente se ve al bisonte ir hacia una camioneta que pasaba cerca de los dos, pero, una vez que el vehículo se marchó, el bisonte empezó a perseguir al abuelo y su nieto en medio de un bosque de pinos.

El nieto logró escapar corriendo, pero el bisonte alcanzó al abuelo, enganchándolo con un cuerno cerca de la cadera antes de arrojarlo hacia arriba, según muestran las imágenes.

Finalmente el fotógrafo y otras personas que acampaban ahuyentaron al animal y socorrieron al herido.

El hombre estaba consciente y de buen ánimo, a pesar del intenso dolor, señaló el Cascadia Daily News.

Los bisontes pueden pesar hasta 900 kilogramos y, a pesar de su enorme tamaño, pueden correr a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora.