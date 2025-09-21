'Tumban' canal de Youtube del presidente Nicolás Maduro

Tras los ataques a varias embarcaciones de Venezuela por aparente combate al narcotráfico, el canal del mandatario fue eliminado "sin explicación"

YouTube sacó del aire el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual, contaba con más de 233,0000 suscriptores "sin explicaciones".

La cuenta del gobernante aparece listada en los motores de búsqueda, pero al buscarlo, se lee un mensaje que dice "Esta página no esta disponible".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela", detalló un medio multiestatal.

Esto ocurre en medio de la tensión que se vive entre Caracas y Washington por los ataques contra embarcaciones que según la Casa Blanca, tienen como objetivo combatir el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Maduro calificó las acciones como un intento de "cambio de regimén" en su país.

El pasado agosto de 2024, el mandatario venezolano también acusó a los dueños de la red social "TikTok" de promover una guerra civil en el país, luego de que suspendieran la posibilidad de que Maduro realizara transmisiones en vivo.

Además, El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de "negligencia" por no implementar las medidas en retos virales que cobraron la vida de tres personas y provocaron intoxicaciones masivas en escuelas.