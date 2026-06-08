Tsunami de casi 1 metro golpea algunas costas de Filipinas

Autoridades reportaron olas de hasta un metro de altura y el presidente Ferdinand Marcos pidió a la población evacuar hacia zonas elevadas

Después de que se registrara un terremoto de 7.8 grados en Filipinas, se reportó un tsunami de un metro de altura en algunas costas del país.

Tras esto, el presidente Ferdinand Marcos pidió a la población ir a zonas elevadas.

El director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, Teresito Bacolcol, monitoreó olas de 1 metro en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani mediante estaciones terrestres de vigilancia de tsunamis. Se monitorearon olas más pequeñas en al menos otra provincia, agregó.

De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami de hasta 3 metros.

En ciertas costas de Indonesia y Malasia podría haber olas de hasta 1 metro.

Por su parte, el Departamento Meteorológico de Malasia emitió una advertencia de tsunami para el estado de Sabah en la isla de Borneo. Un medidor detectó un tsunami de 83 centímetros frente a la isla indonesia de Célebes.

Además, existía la posibilidad de que hubiera cambios menores en el mar en Japón, Papúa Nueva Guinea y varias naciones insulares y territorios del Pacífico occidental.

El terremoto también encendió las alarmas en Guam, en donde, dos horas después del terremoto, se levantó un aviso.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que no había amenaza para Hawái.

El terremoto fue causado por movimiento en la Fosa de Cotabato, a una profundidad de 10 kilómetros, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Daños y al menos 4 muertes en Filipinas

Al menos tres personas murieron y otras 130 resultaron heridas en General Santos, donde al menos unos pocos edificios pequeños se derrumbaron parcialmente y varias estructuras, incluido un importante puente de acceso, sufrieron grietas peligrosas, le dijo a The Associated Press Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

El Departamento de Salud indicó que otra persona murió en la provincia de Davao Oriental debido al terremoto.

Hasta el momento no había reportes de personas atrapadas en estructuras parcialmente desplomadas en General Santos debido al sismo, agregó Sosmeña, quien se dirigía al trabajo cuando el suelo se sacudió violentamente.

El aeropuerto internacional de General Santos fue cerrado temporalmente debido al terremoto y se cancelaron 17 vuelos nacionales, informaron funcionarios de aviación civil.

Ednar Dayanghirang, director de la Oficina de Defensa Civil en una región sureña cercana, indicó que más de 100 estudiantes que asistían a ceremonias matutinas de izamiento de bandera sufrieron moretones, y algunos se desmayaron por pánico en diferentes escuelas primarias y secundarias.

La emisora de radio DZRH en Manila informó que el pequeño edificio comercial donde se encontraba su filial provincial se derrumbó parcialmente, y el personal corrió a la planta baja, sin sufrir lesiones. No estaba claro si otras personas estaban atrapadas entre los escombros del edificio de oficinas de cuatro pisos. Cayeron escombros de otros edificios, afectando triciclos taxi estacionados debajo.