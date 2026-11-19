Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia intercambiaron un breve saludo en China, previo a su encuentro trilateral con Xi Jinping.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, protagonizaron un breve encuentro este miércoles al saludarse antes de la fotografía oficial de los mandatarios que participan en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en China.

El acercamiento ocurrió cuando Putin se aproximó a Trump para estrecharle la mano e intercambiar algunas palabras, mientras el presidente chino, Xi Jinping, observaba el saludo en calidad de anfitrión del encuentro internacional.

La reunión de líderes comenzó con una cena previa a la sesión plenaria programada para el jueves.

Trump y Putin no se reunían desde agosto de 2025

El breve intercambio marcó el primer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde agosto de 2025, cuando sostuvieron una cumbre bilateral en Alaska.

Aquella reunión concluyó sin un acuerdo concreto para resolver el conflicto en Ucrania. Tampoco se registraron avances específicos en temas como la no proliferación nuclear, defensa o cooperación económica.

Los tres líderes tendrán una reunión inédita

Para este jueves está prevista una cumbre trilateral entre Trump, Putin y Xi Jinping en un complejo turístico de lujo en Shenzhen. El encuentro reunirá a los dirigentes de las tres principales potencias nucleares en una reunión de alto nivel sin precedentes.

La propuesta fue impulsada por el Kremlin y aceptada por los tres gobiernos. Sin embargo, hasta ahora no se han precisado los asuntos que estarán en la agenda ni los posibles resultados de las conversaciones.

La Casa Blanca ha manifestado su interés en abordar posibles acuerdos relacionados con la no proliferación nuclear. Por su parte, también se contempla la posibilidad de dialogar sobre alternativas para los conflictos en Irán y Ucrania.

La reunión se desarrollará en medio de expectativas internacionales sobre el acercamiento entre Washington, Moscú y Pekín, aunque todavía no se conocen compromisos concretos que puedan surgir del encuentro.